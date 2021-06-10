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35 случаев в АТР-туре, когда матч открывался сумасшедшим розыгрышем. ВИДЕО

Теннис
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Некоторые теннисисты готовы с первого удара показывать невероятный уровень игры

35 случаев в АТР-туре, когда матч открывался сумасшедшим розыгрышем. ВИДЕО

Новина українською

YouTube-канал Tennis TV представил 35 матчей, в которых первый же розыгрыш заставлял фанатов восторженно захлопать в ладоши.

В этом видео шедевры от Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Роджера Федерер и других знаменитых игроков.

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В статье: Новак Джокович теннис Рафаэль Надаль
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