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35 случаев в АТР-туре, когда матч открывался сумасшедшим розыгрышем. ВИДЕО
Некоторые теннисисты готовы с первого удара показывать невероятный уровень игры
YouTube-канал Tennis TV представил 35 матчей, в которых первый же розыгрыш заставлял фанатов восторженно захлопать в ладоши.
В этом видео шедевры от Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Роджера Федерер и других знаменитых игроков.
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