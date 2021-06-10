Козлова проиграла в третьем круге турнира в Ноттингеме

Екатерина Козлова в 1/8 финала травяного турнира WTA 250 в Великобритании в трех сетах уступила лидеру посева Йоханне Конте (2:6, 6:1, 3:6). Теннисистки провели на корте 2 часа и 8 минут.

В решающем сете Козлова при счете 1:1 упустила три брейк-поинта, после чего проиграла гейм на своей подаче и не смогла вернуться в игру.

В матче с Контой Козлова подала 4 эйса, сделала 4 двойных ошибки, выиграла 75% очков на первой подаче, реализовала 2 из 8 брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче.

За выступление в Ноттингеме Екатерина Козлова заработала 3 тысячи долларов призовых и 30 рейтинговых очков.