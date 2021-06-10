  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ник Кирьос пропустит турнир в Лондоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ник Кирьос пропустит турнир в Лондоне

Теннис
(1 голосов)

Теннисист получил травму

Ник Кирьос пропустит турнир в Лондоне

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с травяного турнира Fever-Tree Championships в лондонском Queen’s Club.

По ходу травяного сезона Кирьос не выступал с Открытого чемпионата Австралии и планировал возобновить участие в турнирах. Однако он травмировал шею на тренировке. По этой причине он уже снимался с турнира в Штутгарте (Германия), который проходит на этой неделе.

Соревнование пройдёт на следующей неделе. В основной сетке Кирьоса заменит испанец Фелисьяно Лопес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ник Кирьос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...