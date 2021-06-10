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Ник Кирьос пропустит турнир в Лондоне
Теннисист получил травму
Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с травяного турнира Fever-Tree Championships в лондонском Queen’s Club.
По ходу травяного сезона Кирьос не выступал с Открытого чемпионата Австралии и планировал возобновить участие в турнирах. Однако он травмировал шею на тренировке. По этой причине он уже снимался с турнира в Штутгарте (Германия), который проходит на этой неделе.
Соревнование пройдёт на следующей неделе. В основной сетке Кирьоса заменит испанец Фелисьяно Лопес.
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