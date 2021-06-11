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Павлюченкова и Крейчикова вышли в финал Ролан Гаррос

Теннис
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Чемпионкой Шлема станет теннисистка не из топ-30

Павлюченкова и Крейчикова вышли в финал Ролан Гаррос

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Анастасия Павлюченкова в полуфинале Открытого чемпионата Франции за 1 час и 36 минут обыграла Тамару Цидансек (7:5, 6:3). Россиянка сделала 6 брейков, проиграла 4 гейма на своей подаче, а также организовала 19 виннерсов при 22 невынужденных ошибках.

Второй полуфинал между Барборой Крейчиковой и Марией Саккари выдался более драматичным. Теннисистки провели на корте 3 часа и 19 минут, а один только решающий сет длился почти столько же, как и матч Павлюченковой и Цидансек. Крейчикова в решающей партии на своей подаче при счете 3:5 отыграла матч-бол, затем сделала обратный брейк и добила гречанку в 16-м гейме (7:5, 4:6, 9:7).

Финал Ролан Гаррос в женском одиночном разряде состоится в субботу, 12 июня. Барбора Крейчикова может стать первой чешской чемпионкой грунтового Шлема с 1981 года. Анастасия Павлюченкова попытается повторить достижения Марии Шараповой, Светланы Кузнецовой и Анастасии Мыскиной.

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В статье: Анастасия Павлюченкова Барбора Крейчикова Ролан Гаррос
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