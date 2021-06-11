В преддверии нового боя: 8 предыдущих встреч Надаля и Джоковича на Ролан Гаррос

По материалам официального сайта АТР

Никто в истории не пересекался друг с другом чаще, чем Новак Джокович и Рафаэль Надаль. В пятницу на корте имени Филиппа Шатрие две живых легенды проведут 58-й очный матч и в 9-й раз встретятся в рамках Открытого чемпионата Франции.

By the Numbers: @RafaelNadal vs. @DjokerNole



Djokovic 29-28 Overall

Djokovic 23-17 Best-of-3-Sets

Djokovic 15-13 Finals

Djokovic 16-13 ATP Masters 1000s

Tied 7-7 #ATPMasters1000 Finals

Nadal 19-7 Clay

Nadal 9-4 Clay Finals

Nadal 6-3 @InteBNLdItalia

Nadal 4-2 Rome Finals#IB21 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) May 16, 2021

Надаль на протяжении всей своей карьеры держит беспрецедентную гегемонию на кортах Ролан Гаррос, выиграв в Париже 105 из 107 матчей, но именно Джокович является одним из двух теннисистов, которому удалось переиграть испанца на его территории. И все же общая картина безжалостна к сербу – на Открытом чемпионате Франции он проиграл Надалю 7 из 8 матчей.

Перед новым столкновением двух гигантов самое время вспомнить, как два претендента на финал прежде терзали друг друга на парижском грунте.

Финал 2020 года: победа Надаля в трех сетах (6:0, 6:2, 7:5)

Джокович подошел к финалу Ролан Гаррос с 37 победами в 38 матчах сезона, но Надаля это не особо волновало. Рафа просто вышел на корт и менее чем за три часа организовал для серба крупнейшее поражение в очных матчах на турнирах Большого шлема.

В тот день Надаль на любимом корте имени Филиппа Шатрие был практически безупречен – он сделал 7 брейков и забил 31 виннерс при всего 14 невынужденных ошибках и лишь одном неудачном гейме на своей подаче.

Джокович пытался стать первым теннисистом в истории с двойным карьерным Большим шлемом, но 52 невынужденных ошибки отложили мечту серба до следующего года.

Четвертьфинал 2015 года: победа Джоковича в трех сетах (7:5, 6:3, 6:1)

С седьмой попытки Джокович, наконец, переиграл Надаля в Париже и стал вторым теннисистом после Робина Содерлинга, сумевшим остановить Рафу на главном турнире его карьеры.

Самым боевым в матче выдался первый сет, по ходу которого Надаль вернулся со счета 0:4, но в концовке партии Джокович все же выстрелил поздним брейком и захватил инициативу, чтобы не отпустить ее вплоть до реализованного матч-бола.

Самое удивительное, что победа над Надалем не сделала Джоковича чемпионом Ролан Гаррос. В финале Открытого чемпионата Франции первый сеяный ничего не смог поделать с блистательным швейцарцем Стэном Вавринкой.

Финал 2014 года: победа Надаля в четырех сетах (3:6, 7:5, 6:2, 6:4)

Семь лет назад Надаль снова помешал Джоковичу закрыть последний недостающий фрагмент в сборке Большого карьерного шлема, а хорошим бонусом к титулу для Рафы стал статус первого теннисиста в истории с девятью победами на одном мэйджоре. Кроме того, Надаль защитил звание первой ракетки мира и сравнялся с Питом Сампрасом по количеству побед на Шлемах (по 14 титулов).

Поскольку Джокович выиграл четыре последних матча с Надалем (включая финал в Риме за три недели до встречи в Париже), букмекеры не считали испанца безоговорочным фаворитом финала. Их предположения подтвердились в первом сете, который Джокович оставил за собой после брейка в восьмом гейме. Хотя в этом противостоянии победитель первого сета в 9 из 11 случаях забирал матч на Шлемах, дальше на корте царствовал Надаль – в трех следующих сетах Рафа сделал шесть брейков, причем в третьей и четвертой партии Джокович не спас ни одного брейк-поинта.

Полуфинал 2013 года: победа Надаля в пяти сетах (6:4, 3:6, 6:1, 6:7, 9:7)

В грунтовом противостоянии Надаля и Джоковича не было более драматичного матча, чем полуфинал 2013 года, который затянулся на максимальные пять сетов и продолжался невероятные 4 часа и 40 минут.

Надаль мог оформлять билет в финал и в четырех сетах, но при счете 2:1 в кульминационный момент дважды провалил защиту своей подачи. По ходу решающего сета испанец отыгрался со счета 2:4 и добил Джоковича после брейка под ноль в 16-м гейме.

Новак Джокович стал лишь вторым теннисистом после Джона Иснера в 2011 году, которому на Ролан Гаррос удалось затянуть Рафаэля Надаля в 5-сетовый триллер.

Финал 2012 года: победа Надаля в четырех сетах (6:4, 6:3, 2:6, 7:5)

Джокович после трех выигранных подряд Шлемов в 2012-м на Ролан Гаррос впервые вышел в финал, но первая попытка штурмом взять испанскую крепость Новаку не удалась.

Первый финал на Ролан Гаррос между Надалем и Джоковичем из-за обильных осадков в Париже растянулся на два дня. Рафа выиграл два первых сета и вел с брейком в третьем, но Джокович после очередной паузы выдал серию из восьми выигранных геймов кряду и вернул интригу в матч. Более того, Новак повел 2:1 с брейком в четвертом сете, однако после возобновления финала в понедельник Надаль включил свой знаменитый грунтовый режим и смял первую ракетку мира.

То поражение от Надаля не позволило Джоковичу стать первым теннисистом со времен легендарного Рода Лэйвера, который дважды был действующим победителем каждого из четырех турниров Большого шлема. Впрочем, спустя шесть лет серб все же добавит этот невероятный рекорд в свою коллекцию.

Полуфинал 2008 года: победа Надаля в трех сетах (6:4, 6:2, 7:6)

Надаль в статусе трехкратного чемпиона Ролан Гаррос в полуфинальном матче с Джоковичем оформил 27-ю победу подряд на турнире и стал первым теннисистом со времен Ивана Лендла с четырьмя подряд финалами на одном мэйджоре.

Матч получился односторонним, за исключением третьего сета, по ходу которого Джокович отыграл двойной брейк и даже имел сет-бол в 12-м гейме, но Надаль удержал свою подачу, а затем добил серба на тайбрейке.

Спустя пару дней после победы над Джоковичем Надаль повергнет в шок мир тенниса, когда в финале с Роджером Федерером позволит взять первому сеяному лишь четыре гейма (6:1, 6:3, 6:0).

Полуфинал 2007 года: победа Надаля в трех сетах (7:5, 6:4, 6:2)

Премьерный для Джоковича полуфинал на турнирах Большого шлема стал достойным дебютом от серба, но все же забрать хотя бы сет у действующего чемпиона Ролан Гаррос в тот день Новак не смог.

В первом сете Джокович вернулся в игру после двух ранних брейков от Надаля, однако в концовке партии при счете 5:5 отдал два гейма подряд. В начале второго сета Надаль отыграл три брейк-поинта и больше не отдал сопернику ни одного ключевого мяча, реализовав до конца матча 3 из 4 шансов на брейк.

В финале Открытого чемпионата Франции Надаль в четырех сетах сокрушил Федерера и стал вторым теннисистом в истории турнира с тремя подряд титулами в Париже.

Четвертьфинал 2006 года: победа Надаля после отказа Джоковича (6:4, 6:4)

Это были те далекие времена, когда молодой Джокович еще не выдерживал двухнедельные марафоны на турнирах Большого шлема. Серб из-за травмы спины и бедра после двух проигранных сетов отказался продолжать борьбу и пропустил Надаля в полуфинал.

Для Рафы та победа на 63-й ракеткой мира стала 58-й подряд на грунтовых кортах. В полуфинале испанец обыграет Ивана Любичича, а в финале на пути к 100-й победе в карьере и второму титулу в Париже традиционно огорчит Роджера Федерера.