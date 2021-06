В преддверии нового боя: 8 предыдущих встреч Надаля и Джоковича на Ролан Гаррос

По материалам официального сайта АТР

Никто в истории не пересекался друг с другом чаще, чем Новак Джокович и Рафаэль Надаль. В пятницу на корте имени Филиппа Шатрие две живых легенды проведут 58-й очный матч и в 9-й раз встретятся в рамках Открытого чемпионата Франции.

By the Numbers: @RafaelNadal vs. @DjokerNole



Djokovic 29-28 Overall

Djokovic 23-17 Best-of-3-Sets

Djokovic 15-13 Finals

Djokovic 16-13 ATP Masters 1000s

Tied 7-7 #ATPMasters1000 Finals

Nadal 19-7 Clay

Nadal 9-4 Clay Finals

Nadal 6-3 @InteBNLdItalia

Nadal 4-2 Rome Finals#IB21