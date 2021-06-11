Два украинца вышли в полуфинал юниорского Ролан Гаррос

Вячеслав Белинский в дуэте с Петром Нестеровым в четвертьфинале Ролан Гаррос среди юношей вырвали победу над французами Сашей Гимаром Вайенбургом и Мехди Садауи (6:1, 5:7, 12:10). На тайбрейке решающего сета Белинский и Нестеров отыграли матч-бол.

Герман Самофалов на этой же стадии в паре с Мартином Катцем прошел поляков Макса Кашниковски и Александра Орликовски (6:7, 6:4, 10:7).

Полуфинальные матчи Ролан Гаррос при участии украинцев состоятся сегодня третьим запуском на кортах №13 и №14.