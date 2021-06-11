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Надаль – Джокович: топ-10 памятных моментов на турнирах АТР. ВИДЕО

Теннис
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Этим ребятам есть что вспомнить

Надаль – Джокович: топ-10 памятных моментов на турнирах АТР. ВИДЕО

Новина українською

YouTube-канал Tennis TV перед сегодняшней битвой Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в полуфинале Ролан Гаррос решил вспомнить десятку самых ярких моментов противостояния двух легенд на турнирах АТР.

В этом ролике даже нашлось место пародии Новака на Рафу. И, конечно же, здесь много первоклассного тенниса.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
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