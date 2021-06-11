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Надаль – Джокович: топ-10 памятных моментов на турнирах АТР. ВИДЕО
Этим ребятам есть что вспомнить
YouTube-канал Tennis TV перед сегодняшней битвой Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в полуфинале Ролан Гаррос решил вспомнить десятку самых ярких моментов противостояния двух легенд на турнирах АТР.
В этом ролике даже нашлось место пародии Новака на Рафу. И, конечно же, здесь много первоклассного тенниса.
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