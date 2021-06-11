Костюк попала в основную сетку турнира в Бирмингеме

Третья ракетка Украины Марта Костюк после отказа Анастасии Севастовой попала в основную сетку травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Турнир в Бирмингеме пройдет с 14 по 20 июня. На Birmingham Classic планируют выступить две теннисистки из топ-20 – Элиза Мертенс и Йоханна Конта.

Костюк в последний раз побеждала на траве в июне 2018 года, когда вышла в финал квалификации Уимблдона.

На Ролан Гаррос Марта Костюк впервые в карьере дошла до 1/8 финала и гарантировала себе обновление личного рекорда в рейтинге WTA.