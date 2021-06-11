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Костюк попала в основную сетку турнира в Бирмингеме
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фото - btu.org.ua
Третья ракетка Украины Марта Костюк после отказа Анастасии Севастовой попала в основную сетку травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
Турнир в Бирмингеме пройдет с 14 по 20 июня. На Birmingham Classic планируют выступить две теннисистки из топ-20 – Элиза Мертенс и Йоханна Конта.
Костюк в последний раз побеждала на траве в июне 2018 года, когда вышла в финал квалификации Уимблдона.
На Ролан Гаррос Марта Костюк впервые в карьере дошла до 1/8 финала и гарантировала себе обновление личного рекорда в рейтинге WTA.
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