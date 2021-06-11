Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четыре года назад Надаль выиграл Ролан Гаррос и установил уникальный рекорд. ВИДЕО
Годовщина феноменального достижения испанца
фото - rolandgarros.com
Ровно четыре года назад Рафаэль Надаль в финале Ролан Гаррос разбил Стэна Вавринку (6:2, 6:3, 6:1) и стал первым теннисистом в истории с 10-ю титулами на одном турнире Большого шлема.
Надаль в семи матчах в Париже не отдал соперникам ни одного сета и проиграл лишь 35 геймов, обновив личный рекорд.
Сегодня Рафаэль Надаль в полуфинале Ролан Гаррос сыграет с Новаком Джоковичем.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Игорь Беланов: о незабитом пенальти в финале Евро и сравнении Нидерландов 1988-го с нынешними
- Стало известно, кто рассудит первый матч сборной Украины на Евро-2020
- Турция - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 11.06.2021
- Марта Костюк – Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Ролан Гаррос
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...