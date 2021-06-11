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Четыре года назад Надаль выиграл Ролан Гаррос и установил уникальный рекорд. ВИДЕО

Теннис
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Годовщина феноменального достижения испанца

Четыре года назад Надаль выиграл Ролан Гаррос и установил уникальный рекорд. ВИДЕО

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Ровно четыре года назад Рафаэль Надаль в финале Ролан Гаррос разбил Стэна Вавринку (6:2, 6:3, 6:1) и стал первым теннисистом в истории с 10-ю титулами на одном турнире Большого шлема.

Надаль в семи матчах в Париже не отдал соперникам ни одного сета и проиграл лишь 35 геймов, обновив личный рекорд.

Сегодня Рафаэль Надаль в полуфинале Ролан Гаррос сыграет с Новаком Джоковичем.

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В статье: Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Стэн Вавринка
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