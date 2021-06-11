Крейчикова вслед за одиночкой вышла в финал Ролан Гаррос и в паре

Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в статусе вторых сеяных в полуфинале Ролан Гаррос в двух сетах разгромили Магду Линетт и Бернарду Пера (6:1, 6:2).

Таким образом, Крейчикова стала первой теннисисткой со времен Луции Шафаржовой в 2015 году, которой в Париже удалось дойти до финала и в одиночном разряде, и в парном.

За парный титул на Открытом чемпионате Франции Крейчикова и Синякова сыграют с победительницей второго полуфинала между Бетани Маттек-Сандс и Игой Швёнтек и Ириной Бегу и Надей Подороской.

В финале Ролан Гаррос в одиночном разряде Барбора Крейчикова в субботу сыграет с Анастасией Павлюченковой.