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Крейчикова вслед за одиночкой вышла в финал Ролан Гаррос и в паре
Чешка разошлась не на шутку
фото - rolandgarros.com
Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в статусе вторых сеяных в полуфинале Ролан Гаррос в двух сетах разгромили Магду Линетт и Бернарду Пера (6:1, 6:2).
Таким образом, Крейчикова стала первой теннисисткой со времен Луции Шафаржовой в 2015 году, которой в Париже удалось дойти до финала и в одиночном разряде, и в парном.
За парный титул на Открытом чемпионате Франции Крейчикова и Синякова сыграют с победительницей второго полуфинала между Бетани Маттек-Сандс и Игой Швёнтек и Ириной Бегу и Надей Подороской.
В финале Ролан Гаррос в одиночном разряде Барбора Крейчикова в субботу сыграет с Анастасией Павлюченковой.
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