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У Фелисиано Лопеса зазвонил телефон во время матча
Но теннисист просто сбросил вызов и продолжил матч, тем самим заставив болельщиков аплодировать
Испанский теннисист Фелисьяно Лопес встречался с представителем Канады Денисом Шаповаловым в рамках матча второго круга турнира в Штутгарте (Германия).
Прямо в разгар матча у Лопеса зазвонил телефон. Игрок подошёл к своей сумке и сбросил вызов, заставив трибуны аплодировать, а судью на вышке улыбаться. Шаповалов же смотрел на происходящее с недоумением.
Однако этот комичный инцидент не выбил Дениса из колеи. Встреча завершилась со счётом в трёх сетах 6:2, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу канадского теннисиста. В следующем четвертьфинальном матче Шаповалов встретится с Марином Чиличем из Хорватии, обыгравшем в двух сетах Николоза Басилашвили со счётом в двух сетах 6:3, 6:2.
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