У Фелисиано Лопеса зазвонил телефон во время матча

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес встречался с представителем Канады Денисом Шаповаловым в рамках матча второго круга турнира в Штутгарте (Германия).

Прямо в разгар матча у Лопеса зазвонил телефон. Игрок подошёл к своей сумке и сбросил вызов, заставив трибуны аплодировать, а судью на вышке улыбаться. Шаповалов же смотрел на происходящее с недоумением.

Однако этот комичный инцидент не выбил Дениса из колеи. Встреча завершилась со счётом в трёх сетах 6:2, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу канадского теннисиста. В следующем четвертьфинальном матче Шаповалов встретится с Марином Чиличем из Хорватии, обыгравшем в двух сетах Николоза Басилашвили со счётом в двух сетах 6:3, 6:2.