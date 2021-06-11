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Стали известны ещё две финалистки Ролан Гаррос в парном разряде
Матч состоится 13 июня
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка Ига Швёнтек вместе с Бетани Маттек-Сэндс из США вышла в финал парного "Ролан Гаррос". В полуфинале спортсменки встретились с Ириной Бегу из Румынии и Надей Подорской из Аргентины.
Ролан Гаррос. 11 июня
Ига Швёнтек/Бетани Маттек-Сэндс - Ирина Бегу/ Надя Подорска 6:3, 6:4
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. За всю игру Швёнтек и Маттек-Сэндс исполнили 2 эйса и совершили 2 двойные ошибки, а также на двоих реализовали 3 брейк-поинта из 10.
Их соперницы за всё противостояние ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-поинт из 7.
В финале женского парного "Ролан Гаррос" Ига Швёнтек и Бетани Маттек-Сэндс сыграют против пары Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (обе спортсменки представляют Чехию).
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