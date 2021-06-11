Стали известны ещё две финалистки Ролан Гаррос в парном разряде

Польская теннисистка Ига Швёнтек вместе с Бетани Маттек-Сэндс из США вышла в финал парного "Ролан Гаррос". В полуфинале спортсменки встретились с Ириной Бегу из Румынии и Надей Подорской из Аргентины.

Ролан Гаррос. 11 июня

Ига Швёнтек/Бетани Маттек-Сэндс - Ирина Бегу/ Надя Подорска 6:3, 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. За всю игру Швёнтек и Маттек-Сэндс исполнили 2 эйса и совершили 2 двойные ошибки, а также на двоих реализовали 3 брейк-поинта из 10.

Их соперницы за всё противостояние ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-поинт из 7.

В финале женского парного "Ролан Гаррос" Ига Швёнтек и Бетани Маттек-Сэндс сыграют против пары Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (обе спортсменки представляют Чехию).