Украинский теннисист Самофалов вышел в финал Ролан Гаррос

В полуфинальном матче Герман Самофалов и Мартин Катц из Бельгии обыграли американца Виктора Лилова и словака Петера Бенджамина Привару - 6:4, 7:6(6). Отметим, для обоих теннисистов это дебютный юниорский турнир Большого Шлема и первое совместное выступление.

Roland Garros. 11 июня

Герман Самофалов/Мартин Катц - Виктор Лилов/Петер Бенджамин 6:4, 7:6 (6)

В финале Самофалов и Катц встретятся с победителями матча между дуэтами Белинский/Нестеров (Украина/Болгария) - Фис/Мпетши Перрикар (Франция).