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Украинский теннисист Самофалов вышел в финал Ролан Гаррос
Украинец не добирался до этой стадии
В полуфинальном матче Герман Самофалов и Мартин Катц из Бельгии обыграли американца Виктора Лилова и словака Петера Бенджамина Привару - 6:4, 7:6(6). Отметим, для обоих теннисистов это дебютный юниорский турнир Большого Шлема и первое совместное выступление.
Roland Garros. 11 июня
Герман Самофалов/Мартин Катц - Виктор Лилов/Петер Бенджамин 6:4, 7:6 (6)
В финале Самофалов и Катц встретятся с победителями матча между дуэтами Белинский/Нестеров (Украина/Болгария) - Фис/Мпетши Перрикар (Франция).
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