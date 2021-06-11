  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас заплакал после победы в полуфинале Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас заплакал после победы в полуфинале Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Теннисист не сдержал эмоций

Стефанос Циципас заплакал после победы в полуфинале Ролан Гаррос

Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас заплакал после победы над Александром Зверевым (Германия) в полуфинале "Ролан Гаррос".

"Сейчас я могу думать только о своих корнях. Я родился в небольшом местечке под Афинами, всегда мечтал сыграть здесь, когда-нибудь выступить на таком этапе "Ролан Гаррос". Я никогда не думал, что смогу… Я отыгрался, выжил, болельщики были за меня, они меня поддерживали, наполняли энергией. Я все равно чувствовал, что есть надежда, что есть возможности. Когда к тебе так относятся, нужно только выходить и бороться. Это я и сделал. Это было очень сложно, очень эмоционально – я прошел через много эмоциональных срывов. И эта победа очень много для меня значит, пока что она самая важная в моей карьере", — сказал Циципас после матча.

Напомним, Циципас вышел в финал "Ролан Гаррос", где сыграет с победителем пары Новак Джокович — Рафаэль Надаль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Зверев Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...