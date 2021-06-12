Король грунта пал. Джокович в безумном матче выбивает Надаля из Ролан Гаррос

В полуфинале Открытого чемпионата Франции сербский теннисист Новак Джокович справился с одним из своих главных соперников и королём грунта, Рафаэлем Надалем.

Испанский теннисист по ходу первого сета вёл со счётом 5:0. Новак ближе к концу партии включился в игру, немного поправив ситуацию, но не сет не выиграл. В дебюте второго сета теннисисты обменялись брейками, а кульминация наступила в шестом гейме: подача испанца осталась за сербом. В третьем "периоде" сильнейшего пришлось определять на тай-брейке. Его за собой оставил серб, выиграв на один мяч больше. Наконец, в четвёртом сете Рафаэль снова был впереди после брейка, но Новак смог собраться и показывал какой-то невероятный теннис, вытаскивая практически все мёртвые мячи ударами под линию.

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Из 108 матчей на Ролан Гаррос Рафаэль Надаль терпит только третье поражение. У Джоковича же впереди ещё финал против грека Стефаноса Циципаса.

Новак Джокович (Сербия, 1) - Рафаэль Надаль (Испания, 3) 3:6, 6:3, 7:6, 6:2