Новак Джокович об игре с Надалем: Я запомню этот матч надолго

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу в полуфинальном матче Ролан Гаррос в поединке против Рафаэля Надаля (АТР №3). Его слова цитирует Tennis_Majors:

"Я запомню этот матч очень надолго. Не только потому, что я его выиграл, но и благодаря атмосфере.

Трудно словами описать магнитуду того, чего Рафа добился на Roland Garros. Количество побед, которые он получил на этом корте, невероятное. Когда ты выходишь туда против него, ты понимаешь, что тебе нужно подняться на Эверест.

При 0:5 я не особо нервничал, ощущение очень отличались от прошлого года. Я только начал находить свою игру. Начиная со второго сета я уже был в матче.

Я не очень удачно начал, но в целом играл неплохо - мне нужно было присопособиться к его ударам. У него очень своеобразные удары. Но это ничего. У меня был четкий план, и я сумел начать его осуществлять уже в первом сете. Нашел свою игру. Это был мой лучший матч на Roland Garros и один из трех лучших за всю карьеру - в том, что касается и уровня и атмосферы. Нас обоих невероятно поддерживали. Хорошо, что зрителям разрешили остаться. Навсегда запомню этот матч.

Мой организм хорошо восстанавливается, и мой физио мне поможет прийти в себя до финала. Форсировать ничего не буду. Я знаю, что должен делать. Циципас не сбавил обороты. Он сейчас возглавляет Гонку. Грунт - его лучшее покрытие. В прошлом году мы провели выдающийся полуфинал. Мне нужны будут все силы.

Сейчас, конечно, я уставший, но у меня полтора дня на восстановление. Теперь буду отдыхать, чтобы подойти во всеоружии к встрече с соперником в отличной форме" - сказал он.