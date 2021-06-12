Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль может не сыграть на Wimbledon
плохие новости
Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль может не сыграть на Wimbledon. Об этом сам спортсмен сообщил после
"Сейчас ситуация не такая же, как была, когда мне было 25, 26, 27 лет. Мне уже 35, я должен посмотреть, как восстановлюсь - во всех смыслах. А потом уже буду решать, играть ли на Wimbledon. Оценивать можно будет только в течение нескольких дней, пока я не могу ничего решать. Мне нужен покой и отдых, нужно немного отдохнуть, насладиться хорошей погодой на Мальорке" - сказал Рафа.
Напомним, что ранее Надаль
Популярное сейчас
- Ярмоленко вошел в топ-5 бомбардиров сборных на Евро-2020
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Уверенная победа Италии, форма сборной Украины, трансфер Лучкевича. Главные новости за 11 июня
- Приобрела больше, чем потеряла. Как для Костюк сложился матч с чемпионкой Ролан Гаррос?
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО