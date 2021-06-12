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Рафаэль Надаль может не сыграть на Wimbledon

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Рафаэль Надаль может не сыграть на Wimbledon

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Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль может не сыграть на Wimbledon. Об этом сам спортсмен сообщил после поражения в полуфинале Ролан Гаррос. Его слова цитирует as.com:

"Сейчас ситуация не такая же, как была, когда мне было 25, 26, 27 лет. Мне уже 35, я должен посмотреть, как восстановлюсь - во всех смыслах. А потом уже буду решать, играть ли на Wimbledon. Оценивать можно будет только в течение нескольких дней, пока я не могу ничего решать. Мне нужен покой и отдых, нужно немного отдохнуть, насладиться хорошей погодой на Мальорке" - сказал Рафа.

Напомним, что ранее Надаль прокомментировал поражение от Джоковича.

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В статье: Рафаэль Надаль wimbledon
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