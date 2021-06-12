Циципас: Я всегда борюсь и не собираюсь сдаваться

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР №6) поделился впечатлениями от выхода в финал Открытого чемпионата Франции - Roland Garros. Его слова цитирует сайт АТР:

"Это очень много для меня значит. Матч был очень эмоциональный, в нем было много разных отрезков, так что в конце я испытал мощное облегчение, когда сумел благополучно завершить его. Было очень тяжело. Было сложно все контролировать, какие-то моменты отпускать. Мне удалось довести матч до победы, когда это было необходимо. Горжусь собой.

При 0:40 на подаче в первом гейме пятого я старался не злиться на себя и вдохновлять себя, верить, что получится что-то хорошее. Я знал, что это еще не конец, что у меня еще есть резервы. Я играл намного лучше. Нужно было только держать концентрацию.

Я всегда борюсь и не собираюсь сдаваться. Я сделал несколько шагов, которые сработали. Я оставался в игре. Выиграв этот первый гейм, я глотнул свежего воздуха. Почувствовал себя новым человеком.

Для меня это самый важный момент. Я с детства смотрел "Ролан Гаррос", это был любимый турнир моего тренера, я с ним вырос, мы всегда следили за ним. Мои эмоции после матча были связаны с этим достижением, и с моим тренером. Он сейчас в Афинах и уверен, что гордится мной.

В финале я все свое тело оставлю на корте. Пора показать, что я могу сыграть и с Надалем, и с Джоковичем, которые уже не раз добивались здесь успехов. С нетерпением жду этот вызов и возможность ответить на него" - сказал он.