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Крейчикова vs Павлюченкова: кто станет чемпионкой Ролан Гаррос?
Вникаем в суть одного из самых сенсационных финалов в истории турнира
фото - rolandgarros.com
Ролан Гаррос в последние годы стал турниром, где рождаются новые чемпионки. Пять последних победительниц грунтового Шлема – Гарбинье Мугуруса, Елена Остапенко, Симона Халеп, Эшли Барти и Ига Швёнтек – свои премьерные мэйджоры выиграли именно в Париже. Вскоре этот список пополнится новым именем – через несколько часов крупнейший титул над головой поднимет россиянка Анастасия Павлюченкова или теннисистка из Чехии Барбора Крейчикова.
Ниже все то, что нужно знать о решающей битве за титул на Ролан Гаррос.
Анастасия Павлюченкова легко дошла до третьего круга, а затем выиграла три подряд трехсетовых битвы с четвертой сеяной Ариной Соболенко, экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко и обидчицей Серены Уильямс Еленой Рыбакиной, причем два из трех матчей россиянка забрала после проигранного первого сета. На этом фоне полуфинальный матч против Тамары Цидансек получился не таким сложным, хотя в первом сете Павлюченкова ушла с двойного скрытого сет-бола.
Анастасия Павлюченкова: путь к финалу
Для Барборы Крейчиковой Ролан Гаррос мог завершиться после матча первого раунда против Кристины Плишковой, в котором чешка отыгралась со счета 5:7, 1:3. Следующий сет на турнире она проиграла только в полуфинальной битве с Марией Саккари, а между этими матчами Крейчикова разгромила двух экс-третьих ракеток мира Элину Свитолину и Слоан Стивенс и преградила путь юной сенсации Кори Гауфф.
Барбора Крейчикова: путь к финалу
Что касается очных встреч, то Павлюченкова и Крейчикова до сегодняшнего дня на профессиональном уровне не пересекались.
Обе финалистки Ролан Гаррос на протяжении двух недель хорошо держали свою подачу. Статистика показывает, что между Павлюченковой и Крейчиковой небольшая разница.
Россиянка чаще подавала эйсы (22 против 21) и стабильней подавала первым мячом (67% против 60) и совершила меньше двойных ошибок (19 против 21), но чешка превзошла соперницу по проценту выигранных очков с первой подачи (71 против 66).
Что касается проигранных геймов на своей подаче, то здесь успешней была Крейчикова, которая в среднем за матч позволяла соперницам сделать по 2,5 брейка против 3,0 у Павлюченковой. Под давлением обе теннисистки действуют примерно одинаково – у россиянки лучше процент реализованных брейк-поинтов (50% против 48%), но чешка была успешней на своей подаче, отыграв 64% шансов соперниц на брейк против 60% у будущей соперницы по финалу.
Обе финалистки в среднем за матч делали более пяти брейков, но нужно учитывать, что Павлюченкова имела дело с Соболенко и Рыбакиной, а вот Крейчикова с теннисистками такого калибра в контексте подачи на Ролан Гаррос не сталкивалась.
Крейчикова – Павлюченкова: главные цифры на подаче
Барбора Крейчикова в отличие от Анастасии Павлюченковой далеко не в первый раз выйдет на финальный матч на турнире Большого шлема – чешка выиграла пять мэйджоров в паре и миксте при всего одном неудачном финале в начале текущего года на Australian Open. У россиянки в одиночке на 11 титулов больше, а в основе Шлемов она дебютировала на 11 лет раньше Крейчиковой, но опыта финалов на таком уровне прежде у нее все же не было.
2021 Roland Garros final— Oleg S. (@AnnaK_4ever) June 10, 2021
Pavlyuchenkova vs. Krejcikova
Titles: 12 vs. 1
Grand Slam match wins: 71 vs. 11
Top 10 wins: 36 vs. 2
Top 20 wins: 71 vs. 4
Top 50 wins: 163 vs. 12
Крейчикова и Павлюченкова на пути к финалу провели на корте практически идентичное время, но как не отметить, что полуфинальная битва чешки с Марией Саккари затянулась на 3 часа и 19 минут, да и отдыха у Барборы не было, ведь она вместе с Катержиной Синяковой дошла до финала в парном разряде, поэтому вместо разгрузочных тренировок каждый день проводила боевые матчи с максимальным уровнем ответственности.
Павлюченкова тоже была в парной сетке, однако в дуэте с Еленой Рыбакиной выбыла в четвертьфинале, что дало ей дополнительный выходной. Это может сыграть большое значение в финале, особенно в том случае, если матч дойдет до третьего сета. И есть ощущение, что баках россиянки осталось все же немного больше топлива, чем у Крейчиковой, которой пришлось разрываться на два фронта – как в физическом плане, так и в моральном. У Барборы просто не было времени выдохнуть и оценить тот сенсационный путь, который она прошла в Париже.
- Анастасии Павлюченковой за 14 лет понадобилось отыграть 52 Шлема, чтобы впервые дойти до финала. Если россиянка выиграет Ролан Гаррос, то побьет рекорд Флавии Пеннетты, которая в 2015 году взяла US Open с 49-й попытки.
????????????????????????— WTA Insider (@WTA_insider) June 10, 2021
Anastasia Pavlyuchenkova (@NastiaPav) is the 1st Russian woman to advance to a Slam final since 2015 (Sharapova, AO).
She is the 1st woman to play more than 50 majors before reaching her first major final.
Defeats Tamara Zidansek 75 63.#RG21 pic.twitter.com/XZoqrJV7Nd
- Впервые с 2005 года чемпионкой Ролан Гаррос может стать теннисистка, отыгравшая матч-болу. Барбора Крейчикова была в одном розыгрыше от поражения в полуфинале против Марии Саккари, а теперь претендует на повторение достижение великой Жюстин Энен.
- У Крейчиковой есть шанс стать первой теннисисткой со времен Мэри Пирс в 2000 году с титулами на Ролан Гаррос и в одиночке, и в паре. Финал парного разряда вместе с Катержиной Синяковой против Бетани Маттек-Сандс и Иги Швёнтек чешка проведет в воскресенье.
Into the #RG21 singles final and doubles semifinals (w/ Siniakova), Barbora Krecjikova is bidding to become the 1st woman to sweep Roland Garros since Mary Pierce (2000).— WTA Insider (@WTA_insider) June 10, 2021
The last woman to make the final of both was another Czech, Lucie Safarova in 2015 (won doubles).
- Павлюченкова может стать четвертой российской победительницей в истории Открытого чемпионата Франции.
Anastasia Pavlyuchenkova is bidding to become the 4th Russian woman to lift the Coupe Suzanne Lenglen:— WTA Insider (@WTA_insider) June 10, 2021
Anastasia Myskina: 2004
Svetlana Kuznetsova: 2009
Maria Sharapova: 2012, 2014#RG21 pic.twitter.com/JYIXxm5DW9
- Павлюченкова в случае победы в финале с понедельника станет 14-й ракеткой мира и вплотную подберется к личному рекорду. У Крейчиковой есть шанс взлететь на 15-ю строку.
- Крейчикова по итогам Ролан Гаррос войдет в топ-3 Чемпионской гонки WTA. Павлюченкова с 34-го места может взлететь в топ-4.
Финал Ролан Гаррос между Анастасией Павлюченковой и Барборой Крейчиковой пройдет 12 июня в 16:00 по киевскому времени на корте имени Филиппа Шатрие. В прямом эфире матч покажет телеканал Евроспорт-1.
Прогноз UA-Футбол: победа Павлюченковой в трех сетах.
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