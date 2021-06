Крейчикова vs Павлюченкова: кто станет чемпионкой Ролан Гаррос?

Ролан Гаррос в последние годы стал турниром, где рождаются новые чемпионки. Пять последних победительниц грунтового Шлема – Гарбинье Мугуруса, Елена Остапенко, Симона Халеп, Эшли Барти и Ига Швёнтек – свои премьерные мэйджоры выиграли именно в Париже. Вскоре этот список пополнится новым именем – через несколько часов крупнейший титул над головой поднимет россиянка Анастасия Павлюченкова или теннисистка из Чехии Барбора Крейчикова.

Ниже все то, что нужно знать о решающей битве за титул на Ролан Гаррос.

Как Павлюченкова и Крейчикова двигались к финалу

Анастасия Павлюченкова легко дошла до третьего круга, а затем выиграла три подряд трехсетовых битвы с четвертой сеяной Ариной Соболенко, экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко и обидчицей Серены Уильямс Еленой Рыбакиной, причем два из трех матчей россиянка забрала после проигранного первого сета. На этом фоне полуфинальный матч против Тамары Цидансек получился не таким сложным, хотя в первом сете Павлюченкова ушла с двойного скрытого сет-бола.

Анастасия Павлюченкова: путь к финалу

Для Барборы Крейчиковой Ролан Гаррос мог завершиться после матча первого раунда против Кристины Плишковой, в котором чешка отыгралась со счета 5:7, 1:3. Следующий сет на турнире она проиграла только в полуфинальной битве с Марией Саккари, а между этими матчами Крейчикова разгромила двух экс-третьих ракеток мира Элину Свитолину и Слоан Стивенс и преградила путь юной сенсации Кори Гауфф.

Барбора Крейчикова: путь к финалу

Что касается очных встреч, то Павлюченкова и Крейчикова до сегодняшнего дня на профессиональном уровне не пересекались.

Подача может сделать разницу

Обе финалистки Ролан Гаррос на протяжении двух недель хорошо держали свою подачу. Статистика показывает, что между Павлюченковой и Крейчиковой небольшая разница.

Россиянка чаще подавала эйсы (22 против 21) и стабильней подавала первым мячом (67% против 60) и совершила меньше двойных ошибок (19 против 21), но чешка превзошла соперницу по проценту выигранных очков с первой подачи (71 против 66).

Что касается проигранных геймов на своей подаче, то здесь успешней была Крейчикова, которая в среднем за матч позволяла соперницам сделать по 2,5 брейка против 3,0 у Павлюченковой. Под давлением обе теннисистки действуют примерно одинаково – у россиянки лучше процент реализованных брейк-поинтов (50% против 48%), но чешка была успешней на своей подаче, отыграв 64% шансов соперниц на брейк против 60% у будущей соперницы по финалу.

Обе финалистки в среднем за матч делали более пяти брейков, но нужно учитывать, что Павлюченкова имела дело с Соболенко и Рыбакиной, а вот Крейчикова с теннисистками такого калибра в контексте подачи на Ролан Гаррос не сталкивалась.

Крейчикова – Павлюченкова: главные цифры на подаче

Фактор усталости может помешать Крейчиковой, но за ней опыт больших матчей

Барбора Крейчикова в отличие от Анастасии Павлюченковой далеко не в первый раз выйдет на финальный матч на турнире Большого шлема – чешка выиграла пять мэйджоров в паре и миксте при всего одном неудачном финале в начале текущего года на Australian Open. У россиянки в одиночке на 11 титулов больше, а в основе Шлемов она дебютировала на 11 лет раньше Крейчиковой, но опыта финалов на таком уровне прежде у нее все же не было.

2021 Roland Garros final

Pavlyuchenkova vs. Krejcikova

Titles: 12 vs. 1

Grand Slam match wins: 71 vs. 11

Top 10 wins: 36 vs. 2

Top 20 wins: 71 vs. 4

Top 50 wins: 163 vs. 12 — Oleg S. (@AnnaK_4ever) June 10, 2021

Крейчикова и Павлюченкова на пути к финалу провели на корте практически идентичное время, но как не отметить, что полуфинальная битва чешки с Марией Саккари затянулась на 3 часа и 19 минут, да и отдыха у Барборы не было, ведь она вместе с Катержиной Синяковой дошла до финала в парном разряде, поэтому вместо разгрузочных тренировок каждый день проводила боевые матчи с максимальным уровнем ответственности.

Павлюченкова тоже была в парной сетке, однако в дуэте с Еленой Рыбакиной выбыла в четвертьфинале, что дало ей дополнительный выходной. Это может сыграть большое значение в финале, особенно в том случае, если матч дойдет до третьего сета. И есть ощущение, что баках россиянки осталось все же немного больше топлива, чем у Крейчиковой, которой пришлось разрываться на два фронта – как в физическом плане, так и в моральном. У Барборы просто не было времени выдохнуть и оценить тот сенсационный путь, который она прошла в Париже.

Главные факты о финале

- Анастасии Павлюченковой за 14 лет понадобилось отыграть 52 Шлема, чтобы впервые дойти до финала. Если россиянка выиграет Ролан Гаррос, то побьет рекорд Флавии Пеннетты, которая в 2015 году взяла US Open с 49-й попытки.

????????????????????????



Anastasia Pavlyuchenkova (@NastiaPav) is the 1st Russian woman to advance to a Slam final since 2015 (Sharapova, AO).



She is the 1st woman to play more than 50 majors before reaching her first major final.



Defeats Tamara Zidansek 75 63.#RG21 pic.twitter.com/XZoqrJV7Nd — WTA Insider (@WTA_insider) June 10, 2021

- Впервые с 2005 года чемпионкой Ролан Гаррос может стать теннисистка, отыгравшая матч-болу. Барбора Крейчикова была в одном розыгрыше от поражения в полуфинале против Марии Саккари, а теперь претендует на повторение достижение великой Жюстин Энен.

- У Крейчиковой есть шанс стать первой теннисисткой со времен Мэри Пирс в 2000 году с титулами на Ролан Гаррос и в одиночке, и в паре. Финал парного разряда вместе с Катержиной Синяковой против Бетани Маттек-Сандс и Иги Швёнтек чешка проведет в воскресенье.

Into the #RG21 singles final and doubles semifinals (w/ Siniakova), Barbora Krecjikova is bidding to become the 1st woman to sweep Roland Garros since Mary Pierce (2000).



The last woman to make the final of both was another Czech, Lucie Safarova in 2015 (won doubles). — WTA Insider (@WTA_insider) June 10, 2021

- Павлюченкова может стать четвертой российской победительницей в истории Открытого чемпионата Франции.

Anastasia Pavlyuchenkova is bidding to become the 4th Russian woman to lift the Coupe Suzanne Lenglen:



Anastasia Myskina: 2004

Svetlana Kuznetsova: 2009

Maria Sharapova: 2012, 2014#RG21 pic.twitter.com/JYIXxm5DW9 — WTA Insider (@WTA_insider) June 10, 2021

- Павлюченкова в случае победы в финале с понедельника станет 14-й ракеткой мира и вплотную подберется к личному рекорду. У Крейчиковой есть шанс взлететь на 15-ю строку.

- Крейчикова по итогам Ролан Гаррос войдет в топ-3 Чемпионской гонки WTA. Павлюченкова с 34-го места может взлететь в топ-4.

Финал Ролан Гаррос между Анастасией Павлюченковой и Барборой Крейчиковой пройдет 12 июня в 16:00 по киевскому времени на корте имени Филиппа Шатрие. В прямом эфире матч покажет телеканал Евроспорт-1.

Прогноз UA-Футбол: победа Павлюченковой в трех сетах.