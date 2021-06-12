Крейчикова: Будет весело сыграть в двух финалах

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA №33) поделилась впечатлениями от выхода в финал одиночного и парного разрядов Открытого чемпионата Франции и рассказала, что с радостью сыграет на центральном корте турнира дважды. Ее слова цитирует пресс-служба соревнований:

Анонс Крейчикова - Павлюченкова

"Рада, что сыграю еще два матча на корте Филиппа Шатрие. Это идеальный корт, он очень красивый. Будет весело сыграть здесь в двух финалах" - сказала она.

Отметим, что финальный матч Крейчикова - Павлюченкова состоится сегодня, 12 июня в 16:00 по киевскому времени . Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.