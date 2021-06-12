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Крейчикова: Будет весело сыграть в двух финалах
Комментарий чешки
фото - rolandgarros.com
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA №33) поделилась впечатлениями от выхода в финал одиночного и парного разрядов Открытого чемпионата Франции и рассказала, что с радостью сыграет на центральном корте турнира дважды. Ее слова цитирует пресс-служба соревнований:
"Рада, что сыграю еще два матча на корте Филиппа Шатрие. Это идеальный корт, он очень красивый. Будет весело сыграть здесь в двух финалах" - сказала она.
Отметим, что финальный матч Крейчикова - Павлюченкова состоится сегодня, 12 июня в 16:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, что ранее Рафаэль Надаль
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