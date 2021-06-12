Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Крейчикова побеждает россиянку в финале Ролан Гаррос и выигрывает первый Большой шлем
Большой успех чешки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова выигрывает первый в своей карьере турнир Большого шлема, обыграв в финальном поединке Открытого чемпионата Франции россиянку Анастасию Павлюченкову.
Матч начался с брейка от Павлюченковой, однако после этого чешка забрала шесть подряд геймов и завершила первую партию с убедительным преимуществом. Второй сет стартовал уже со спурта россиянки 3:0 - это преимущество она уже так же не отпустила. По ходу решающего сета Анастасия брала медицинский перерыв. Возможно, с этим связано две упущенных свои подачи. По ходу девятого гейма у Крейчиковой уже было два чемпионшип-поинта, которые Барбора не реализовала. Но на своей подаче с четвёртой попытки после невынужденной ошибки Павлюченковой по длине 33-й номер рейтинга WTA выиграл гейм, сет, матч и турнир.
Для Барборы Крейчиковой это самая крупная победа в турнире Большого шлема в одиночном разряде. Ранее она пять раз выигрывала ТБШ только в паре или миксте. К слову, завтра её ожидает как раз парный женский финал на Ролан Гаррос.
Барбора Крейчикова (Чехия, 33) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 32) 6:1, 2:6, 6:4
Популярное сейчас
- Не спешите хоронить Турцию, аномальный гол Италии. Пять фактов первого дня Евро-2020
- Уэльс - Швейцария. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 12 июня 2021
- Бельгия – Россия. Прогноз на матч Евро-2020 на 12.06.2021
- Костюк – Швёнтек: лучшие моменты матча. ВИДЕО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО