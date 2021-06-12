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Крейчикова побеждает россиянку в финале Ролан Гаррос и выигрывает первый Большой шлем

Теннис
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Большой успех чешки

Крейчикова побеждает россиянку в финале Ролан Гаррос и выигрывает первый Большой шлем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова выигрывает первый в своей карьере турнир Большого шлема, обыграв в финальном поединке Открытого чемпионата Франции россиянку Анастасию Павлюченкову.

Матч начался с брейка от Павлюченковой, однако после этого чешка забрала шесть подряд геймов и завершила первую партию с убедительным преимуществом. Второй сет стартовал уже со спурта россиянки 3:0 - это преимущество она уже так же не отпустила. По ходу решающего сета Анастасия брала медицинский перерыв. Возможно, с этим связано две упущенных свои подачи. По ходу девятого гейма у Крейчиковой уже было два чемпионшип-поинта, которые Барбора не реализовала. Но на своей подаче с четвёртой попытки после невынужденной ошибки Павлюченковой по длине 33-й номер рейтинга WTA выиграл гейм, сет, матч и турнир.

Для Барборы Крейчиковой это самая крупная победа в турнире Большого шлема в одиночном разряде. Ранее она пять раз выигрывала ТБШ только в паре или миксте. К слову, завтра её ожидает как раз парный женский финал на Ролан Гаррос.

Барбора Крейчикова (Чехия, 33) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 32) 6:1, 2:6, 6:4

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В статье: Анастасия Павлюченкова Roland Garros Барбора Крейчикова
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