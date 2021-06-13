Барбора Крейчикова: Я стала регулярно общаться с психологом

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA №33) после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) рассказала, что во время турнира активно работала с психологом. Ее слова цитирует пресс-служба WTA:

"Начиная с матча против Слоан Стивенс, я стала регулярно общаться с психологом. Мне было непросто, ведь я никогда раньше не доходила так далеко на "шлеме" в одиночном разряде. У меня началась паника, хотя я очень хотела побеждать дальше.

При этом, я отдавала себе отчет в том, что если буду слишком сильно переживать, ничего у меня получится. Мы поговорили со специалисткой, и она сказала просто получать удовольствие от игры. Мы обсудили базовые вещи, и мне стало легче.

Психолог сказала: "Отнесись к финалу как к обычному матчу. Настраивайся на него, как на очередную возможность стать лучше. Рано или поздно ты достигнешь поставленной цели" - сказала она.