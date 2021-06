Джокович vs Циципас: четыре причины смотреть финал Ролан Гаррос

Пятничные полуфинальные матчи на Ролан Гаррос преподнесли два незаурядных события – Стефанос Циципас после 5-сетовой победы над Александром Зверевым стал первым греком в финале турнира Большого шлема, а ближе к полуночи по Парижу Новак Джокович сокрушил Рафаэля Надаля и нанес испанцу лишь третье поражение в 108 матчах на кортах Открытого чемпионата Франции.

Итак, вот несколько причин, почему нельзя пропускать финальный матч Ролан Гаррос между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом.

Джокович на пороге уникального достижения. Он близок к статусу GOAT

Если Новак Джокович подтвердит статус фаворита финала и обыграет Стефаноса Циципаса, то станет первым теннисистом в истории Открытой эры с двукратным карьерным Большим шлемом.

