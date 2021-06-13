Джокович vs Циципас: четыре причины смотреть финал Ролан Гаррос

Пятничные полуфинальные матчи на Ролан Гаррос преподнесли два незаурядных события – Стефанос Циципас после 5-сетовой победы над Александром Зверевым стал первым греком в финале турнира Большого шлема, а ближе к полуночи по Парижу Новак Джокович сокрушил Рафаэля Надаля и нанес испанцу лишь третье поражение в 108 матчах на кортах Открытого чемпионата Франции.

Итак, вот несколько причин, почему нельзя пропускать финальный матч Ролан Гаррос между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом.

Джокович на пороге уникального достижения. Он близок к статусу GOAT

Если Новак Джокович подтвердит статус фаворита финала и обыграет Стефаноса Циципаса, то станет первым теннисистом в истории Открытой эры с двукратным карьерным Большим шлемом.

If he defeats @StefTsitsipas on Sunday, @DjokerNole will join Roy Emerson and @RodLaver as 3rd player in history to win all 4 Grand Slam men's singles titles twice.



Djokovic would be the 1st man to win all 4 Grand Slams twice in Open Era (since 1968 @RolandGarros). #RolandGarros — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) June 11, 2021

Очевидно, что 39-летний Роджер Федерер до конца карьеры больше никогда не выиграет Ролан Гаррос, а Рафаэля Надаля от двойного Большого шлема отделяет еще один титул на Australian Open, где манакорец с момента единственного триумфа в 2009 году проиграл четыре финала. В общем, Джокович может не только оформить «Double Career Grand Slam», но и на долгие годы остаться единственным обладателем этого феноменального достижения.

The only man to ever beat Nadal twice at #RolandGarros ???? pic.twitter.com/RGZLuAj9Nu — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

Попутно Джоковичу представился шанс вплотную подобраться к Федереру и Надалю по количеству Шлемов, а ведь впереди Уимблдон, где Новак будет главным претендентом на титул. Вполне возможно, что уже в июле в мире тенниса появится третий 20-кратный чемпион мэйджоров – и если это произойдет, то у критиков больше не останется никаких аргументов против величия Джоковича в сравнении с Роджером и Рафой. Все-таки, двойной карьерный Большой шлем – слишком весомый аргумент при одинаковом количестве титулов на четырех крупнейших аренах мира.

Финал Ролан Гаррос – шанс Next Gen войти в игру

Месяц назад Новак Джокович после поражения от Рафаэля Надаля в финале Мастерса в Риме рассказал, почему же новое поколение все никак не может подвинуть «старичков».

«Очевидно, что Рафа, Роджер и я переосмыслили понятие Next Gen. Мы и есть Next Gen».

И вот он шанс для Next Gen громко заявить о себе. Да, осенью прошлого года Александр Зверев добрался до финала US Open, но давайте не забывать, что в Нью-Йорке не было Надаля и Федерера, а Джокович самоустранился из борьбы после глупой дисквалификации.

Stefanos Tsitsipas (22 years, 305 days) is the youngest Roland Garros men's singles finalist since Rafael Nadal (2008; 22 years, 5 days).#RolandGarros pic.twitter.com/yqI0QUw7Sl — ATP Tour (@atptour) June 11, 2021

Сейчас же идеальные условия для манифеста – Стефанос Циципас в 22-летнем возрасте в статусе самого молодого финалиста Ролан Гаррос со времен Рафаэля Надаля в 2008 году бросает вызов первой ракетке мира и 18-кратному чемпиону Шлемов.

Циципас может стать самым молодым победителем мэйджора после 20-летнего Хуана Мартина Дель Потро, взявшего титул на US Open 2009 года после победы в финале над Федерером. С тех пор Новак, Рафа и Роджер выиграли 36 из 44 Шлемов, сделав исключение только для Энди Маррея (3 титула), Стэна Вавринки (3), Марина Чилича (1) и Доминика Тима (1).

Сегодня Стефанос Циципас будет словно Прометей, который много веков назад похитил огонь у богов с Олимпа и передал его людям. Аналогию разгадать несложно – вместо огня на кону Шлем, а троицу теннисных богов вы и так прекрасно знаете. Осилит ли грек эту чрезвычайно ответственную миссию?

У Джоковича и Циципаса не бывает скучных матчей

С момента первого столкновения Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса не прошло и трех лет, но история личных встреч финалистов Ролан Гаррос уже пестрит яркими баталиями.

Все началось в августе 2018 года, когда 19-летний Циципас за несколько дней до своего юбилея шокировал Джоковича на Мастерсе в Монреале. С тех пор греку удалось еще раз огорчить первую ракетку мира, однако когда дело доходило до матчей с максимальным уровнем ответственности, то класс Джоковича все же становился тем аргументом, против которого у Циципаса не находилось ответа.

Джокович выиграл у Циципаса оба финала (на Мастерсе в Мадриде в 2019-м и в Дубае в 2020-м), а также оставил за собой эпичную 5-сетовую битву в полуфинале прошлогоднего Ролан Гаррос, когда Стефанос чуть не совершил камбэк со счета 0:2.

Последний матч между Джоковичем и Циципасом по уровню эпичности ничем не уступил вышеупомянутому триллеру в Париже. Месяц назад в четвертьфинале Мастерса в Риме Новак выиграл в трех сетах за 3 часа и 18 минут, причем Циципас упустил брейк во второй партии, а в концовке третьего сета при счете 5:4 не подал на матч.

Все личные матчи между Джоковичем и Циципасом:

Финал Ролан Гаррос без Надаля – это всегда необычно

Грядущий финал Открытого чемпионата Франции между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом станет 17-м с момента дебюта Рафаэля Надаля в Париже в 2005 году. За этот период грунтовый король с Мальорки выиграл 13 из 13 финалов и только трижды не фигурировал в матче за титул.

Символично, что обидчики Надаля на Ролан Гаррос неизменно проигрывали в финале – так было с Содерлигом в 2009 году и с Джоковичем в 2015. А в 2016-м испанец снялся из-за травмы перед матчем третьего круга против Марселя Гранольерса.

Все финалы Ролан Гаррос без Надаля с 2005 года:

2009: Робин Содерлинг (Швеция, 23) – Роджер Федерер (Швейцария) – 1:6, 6:7, 4:6

2015: Новак Джокович (Сербия, 1) – Стэн Вавринка (Швейцария, 8) – 6:4, 4:6, 3:6, 4:6

2016: Новак Джокович (Сербия, 1) – Энди Маррей (Великобритания, 2) – 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию финала Ролан Гаррос между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом. Начало матча – не ранее 16:00 по киевскому времени.