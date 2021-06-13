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Красавица: Леся Цуренко желает всем хороших выходных. Фото
Украинка непревзойденная
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №140) пожелала всем своим поклонникам хороших выходных. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Барбора Крейчикова
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