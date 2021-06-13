Роджер Федерер: В целом я восстановился нормально, но коленям всегда нужен специальный уход

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (АТР №6) рассказал о своем самочувствии после Открытого чемпионата Франции.

"Как я чувствую себя сегодня? В целом я восстановился нормально, но коленям всегда нужен специальный уход. Хорошо то, что я знаю, как оно может реагировать, и какие у меня есть варианты. После сыгранных матчей в Дохе, Женеве и Париже, я более-менее понимаю, что с ним происходит. Я не думаю, что сейчас может произойти что-то очень ужасное. Следующие четыре дня после Ролан Гаррос я не делал вообще ничего пока восстанавливался. Вчера потренировался здесь полчаса (Галле - прим.), просто поотбивал мячи, по корту совсем не двигался. Думаю, что сегодня или завтра смогу добавить в интенсивности и, надеюсь, никаких проблем не возникнет.

Три сыгранных матча на Ролан Гаррос - это большая удача. Перед третьим кругом были некоторые моменты, которые вызвали сомнения, но я считал, что все должен попробовать сыграть. После этого матча было понятно, что когда наступит следующий день, мне будет крайне трудно снова вернуться на корт. Я знаю свой организм, я прислушиваюсь к тому, что чувствую. Я был искренним, когда озвучил свои переживания на пресс-конференции. Такая ситуация крайне редко случается на турнирах Большого Шлема. После этого я с прессой не общался, было понятно, что люди начнут задаваться вопросами, а все специалисты, которые только есть, будут выражать свои мысли. Это нормально. В любом случае у меня есть абсолютная уверенность, что это было правильное решение. Я не хочу рассказывать вам все подробности, потому что моим соперникам необязательно знать, почему я не мог продолжать играть. После 20 лет в Туре я надеюсь, что мне не нужно объясняться во всех деталях и я могу рассчитывать на такой бонус, как понимание и доверие людей" - сказал он.