Тренер Циципаса: Стеф - настоящий воин, он полностью мне доверяет

Тренер греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (АТР №5) Фредерик Лефевр прокомментировал настроение своего подопечного на финальный поединок Ролан Гаррос. Его слова цитирует Tennis Majors:

"Стефанос очень вынослив. В течение долгого времени он может играть с высокой интенсивностью. Я не буду волноваться, если поединок растянется на пять сетов.

Стеф - настоящий воин, он полностью мне доверяет. В этом сезоне я заставлял его чаще говорить о своих чувствах. Думаю, что теперь у него стало гораздо меньше слабых мест" - сказал он.

Напомним, что финальный матч Открытого чемпионата Франции между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом начнется в 16:00 по киевскому времени.