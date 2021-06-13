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Тренер Циципаса: Стеф - настоящий воин, он полностью мне доверяет
Комментарий специалиста
Тренер греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (АТР №5) Фредерик Лефевр прокомментировал настроение своего подопечного на финальный поединок Ролан Гаррос. Его слова цитирует Tennis Majors:
"Стефанос очень вынослив. В течение долгого времени он может играть с высокой интенсивностью. Я не буду волноваться, если поединок растянется на пять сетов.
Стеф - настоящий воин, он полностью мне доверяет. В этом сезоне я заставлял его чаще говорить о своих чувствах. Думаю, что теперь у него стало гораздо меньше слабых мест" - сказал он.
Напомним, что финальный матч Открытого чемпионата Франции между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом начнется в 16:00 по киевскому времени.
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