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Элина Свитолина готова к матчу Украина - Нидерланды. Фото
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) готова к просмотру матча сборной Украины и сборной Нидерландов, который состоится в рамках Евро 2020. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что матч Украина - Нидерланды стартует сегодня в 22:00 по киевскому времени.
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