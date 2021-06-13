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Элина Свитолина готова к матчу Украина - Нидерланды. Фото

Теннис
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Элина Свитолина готова к матчу Украина - Нидерланды. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) готова к просмотру матча сборной Украины и сборной Нидерландов, который состоится в рамках Евро 2020. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Элина Свитолина готова к матчу Украина - Нидерланды. Фото - изображение 1

Напомним, что матч Украина - Нидерланды стартует сегодня в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Нидерланды Евро-2020 Элина Свитолина
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