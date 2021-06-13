Элина Свитолина готова к матчу Украина - Нидерланды. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) готова к просмотру матча сборной Украины и сборной Нидерландов, который состоится в рамках Евро 2020. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что матч Украина - Нидерланды стартует сегодня в 22:00 по киевскому времени .