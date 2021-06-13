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Крейчикова завоевала второй титул на Roland Garros

Теннис
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На этот раз - в паре

Крейчикова завоевала второй титул на Roland Garros

фото - rolandgarros.com

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Чешская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде Барбора Крейчикова (WTA №33) завоевала еще один титул на Ролан Гаррос. На этот раз в паре со своей соотечественницей Катержиной Синяковой (WTA №68). В финальном матче couple-турнира они преодолели американо-польский дуэт Матек-Сандек / Швёнтек.

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-4) в пользу победительниц поединка, в активе которых 0 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 5 из 7 использованных брейков и 8 двойных ошибок. У их соперниц 0 эйсов, 5 подряд выигранных очков, 2 с 4 использованных брейков и 1 двойная ошибка.

Крейчикова стала седьмой теннисисткой в ​​Открытой Эре, которая победила в одном розыгрыше Ролан Гаррос сразу в одиночном и парном разрядах. Ранее подобное удавалось Билли Джин Кинг (1972), Маргарет Корт (1973), Крис Эверт (1974-75), Вирджинии Рузич (1978), Мартине Навратиловой (1982, 1984) и Мари Пирс (2000).

В следующий понедельник Крейчикова вернется на вершину парного рейтинга. Впервые она стала первой ракеткой мира в октябре 2018 года и пробыла в данном статусе в течение 12 недель.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поддержала сборную Украины на старте Евро 2020.

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В статье: Roland Garros Барбора Крейчикова
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