Джокович побеждает в финале Roland Garros и устанавливает новый исторический рекорд

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович побеждает в финальном матче Открытого чемпионата Франции - Roland Garros. В решающем матче за победу на турнире серии Grand Slam он одолел греческого спортсмена Стефаноса Циципаса (АТР №5).

Открытый чемпионат Франции - Grand Slam

Париж, Франция

24 мая - 13 июня

Грунт

Призовой фонд: € 34,4 млн.

ФИНАЛ

Новак Джокович (АТР №1) (Сербия) - Стефанос Циципас (АТР №5)

3 - 2 (6-7; 2-6; 6-3; 6-2; 6-4)

Первый сет оба теннисиста начали очень уверенно на своих подачах, почти не оставляя шансов друг другу. Стоит отметить, что стартовые три выигранных гейма Джокович не отдал сопернику ни одного очка, Циципас также был не слишком щедрым, но все же иногда проблемы имел. Однако первым действительно big troubles "поймал" сербский гроссмейстер, который при счете 4-5 дал сопернику шанс заработать сет-пойнт, но Стефанос им воспользоваться не сумел. И как часто бывает в таких случаях, именно тот спортсмен, который был в шаге от победы в партии, не удерживает свою следующую подачу. Новак заработал один единственный брейк, и с первого раза же его и реализовал. Однако проблемы пришли откуда не ждали - серб буквально провалил свой гейм и перевел игру на тай-брейк. В невероятной битве одержать победу в первом сете удалось Циципасу (8-6).

Начало второй партии и снова неудача для Джоковича в виде проигранной подачи. Первая ракетка мира был не похож сам на себя, очень много ошибался и отдавал сопернику полную инициативу в розыгрышах. Второй подарок в виде еще одного брейка Новак предоставил оппоненту при счете 2-4 и дал Стефаносу возможность подавать на второй сет, что тот успешным образом выполнил.

Третий сет спортсмены начали по сценарию первого, однако свои роли играли на долго. Первым не выдержал сам грек, при счете 1-2 не сумел удержать свою подачу и позволил Новаку повести с брейком. Игра Стефа в целом не розладилась, но сделать обратной брейк Циципас так и не сумел. Джокович возвращался в игру.

Четвертую партию Джокович начал с разгрома соперника. Два брейка подряд просто "вышибли" Циципаса из игры, он выглядел растерянно, допускал огромное количество невынужденных ошибок и буквально не знал, что делать с таким соперником. Счет 6-2 ярко говорил о том, что Новак вернулся в игру и сконцентрировано нацелился на титул.

Пятый сет начался для Циципаса с огромным проблемам. При счете 1-1 грек проиграл свою подачу. И этого хватило в итоге для того, чтобы определить победителя матча. Новак на своих геймах не ошибался, а в этой ситуации такое развитие событий обязательно приводит к успеху. 6-4 и поединок завершен.

Для Новака этот финал был 29-м на "мейджорах". Джокович стал первым теннисистом в Открытой Эре, которому удалось завоевать дважды титулы всех турниров серии Grand Slam.

Сербский спортсмен имеет в своем активе уже 19 побед на турнирах Большого шлема.

В понедельник Циципас станет 4 ракеткой мира, Джокович, разумеется, мировое лидерство сохранит.