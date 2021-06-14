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Невероятная драма в финале Ролан Гаррос: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Теннис
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Смотрим, как Джокович писал историю тенниса

Невероятная драма в финале Ролан Гаррос: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Новак Джокович в финале Открытого чемпионата Франции совершил камбэк против Стефаноса Циципаса (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4) и первым в истории Открытой эры выиграл каждый из четырех турниров Большого шлема как минимум по два раза.

Джокович в Париже завоевал 19-й в карьере мэйджор и вплотную приблизился к двум 20-кратным чемпионам Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю.

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В статье: Новак Джокович Стефанос Циципас Ролан Гаррос
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