У Циципаса перед финалом Ролан Гаррос умерла бабушка

Стефанос Циципас в Instagram сообщил, что за несколько минут до выхода на финальный матч Ролан Гаррос против Новака Джоковича умерла его бабушка.

"За пять минут до выхода на корт моя любимая бабушка проиграла битву за жизнь. Мудрая женщина, чья вера и в жизнь и готовность делиться не сравнится ни с одним другим человеком, которого я только встречал.

Спасибо за то, что вырастила моего отца. Без него все это было бы невозможно", - написал теннисист.

Циципас в финале Ролан Гаррос обыгрывал Джоковича 2:0 по сетам, но не смог поставить точку в матче и уступил в пяти партиях.

С понедельника Стефанос Циципас впервые в карьере стал четвертой ракеткой мира.