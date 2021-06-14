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Людмила Киченок взяла парный титул в Ноттингеме
Второй титул Украины в сезоне
фото - btu.org.ua
Людмила Киченок в паре с японкой Макото Ниномия стала чемпионкой турнира WTA 250 в Ноттингеме. В финале Киченок и Ниномия за 1 час и 40 минут вырвали победу над Кэролайн Доулхайд и Сторм Сандерс (6:4, 6:7, 10:8).
Титул на Viking Open Nottingham стал для Людмилы Киченок пятым на турнирах WTA и первым с октября 2019 года, когда украинка выиграла Малый Итоговый турнир.
Победа в Ноттингеме принесла Киченок и Ниномии чуть больше 10 тысяч долларов призовых и по 280 очков в рейтинг WTA.
Помимо Людмилы Киченок в 2021 году среди украинок на турнирах WTA побеждала только Надежда Киченок, которая в марте стала чемпионкой парных соревнований в Санкт-Петербурге.
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