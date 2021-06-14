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Костюк побила личный рекорд в рейтинге WTA, Свитолина замыкает топ-6

Теннис
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Обновленная ситуация в рейтинге после Ролан Гаррос

Костюк побила личный рекорд в рейтинге WTA, Свитолина замыкает топ-6

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После Открытого чемпионата Франции в топ-10 рейтинга WTA без единого изменения – Эшли Барти на 844 очка опережает Наоми Осаку, а Элина Свитолина остается 6-й в 30 очках от Софии Кенин.

Чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова взлетела на 15-е место (+18), а финалистка грунтового Шлема Анастасия Павлюченкова стала 19-й ракеткой мира (+13).

Марта Костюк в Париже впервые в карьере дошла до четвертого круга, что позволило 18-летней украинке в обновленном рейтинге подняться на рекордную в карьере 65-ю позицию.

Рейтинг WTA от 14 июня 2021 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8245 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7401

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 6195

5 (5). София Кенин (США) – 5865

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 5265

8 (8). Серена Уильямс (США) – 4931

9 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 4435

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 4285

37 (37). Даяна Ястремская (Украина) – 1765

65 (81). Марта Костюк (Украина) – 1170

120 (139). Ангелина Калинина (Украина) – 670

126 (129). Катарина Завацкая (Украина) – 647

161 (159). Катерина Козлова (Украина) – 482

163 (140). Леся Цуренко (Украина) – 472

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В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA Марта Костюк
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