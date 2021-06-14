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Костюк побила личный рекорд в рейтинге WTA, Свитолина замыкает топ-6
Обновленная ситуация в рейтинге после Ролан Гаррос
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После Открытого чемпионата Франции в топ-10 рейтинга WTA без единого изменения – Эшли Барти на 844 очка опережает Наоми Осаку, а Элина Свитолина остается 6-й в 30 очках от Софии Кенин.
Чемпионка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова взлетела на 15-е место (+18), а финалистка грунтового Шлема Анастасия Павлюченкова стала 19-й ракеткой мира (+13).
Марта Костюк в Париже впервые в карьере дошла до четвертого круга, что позволило 18-летней украинке в обновленном рейтинге подняться на рекордную в карьере 65-ю позицию.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8245 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7401
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330
4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 6195
5 (5). София Кенин (США) – 5865
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 5265
8 (8). Серена Уильямс (США) – 4931
9 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 4435
10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 4285
…
37 (37). Даяна Ястремская (Украина) – 1765
65 (81). Марта Костюк (Украина) – 1170
120 (139). Ангелина Калинина (Украина) – 670
126 (129). Катарина Завацкая (Украина) – 647
161 (159). Катерина Козлова (Украина) – 482
163 (140). Леся Цуренко (Украина) – 472
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