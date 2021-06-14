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Джокович, Музетти и Надаль – в топ-10 лучших ударов Ролан Гаррос. ВИДЕО
Красота из Парижа
фото - flashscore.com.ua
Официальный YouTube-канал телеканала Евроспорт опубликовал топ-10 ударов Ролан Гаррос в мужском одиночном разряде.
В эту подборку попали виннерсы от Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Лоренцо Музетти, Стефаноса Циципаса и других игроков.
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