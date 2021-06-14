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Новак Джокович: 19 лучших розыгрышей на турнирах Большого шлема. ВИДЕО

Теннис
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19 доказательств исключительности серба

Новак Джокович: 19 лучших розыгрышей на турнирах Большого шлема. ВИДЕО

Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович накануне в пяти сетах в финале Ролан Гаррос обыграл Стефаноса Циципаса и стал 19-кратным победителем турниров Большого шлема.

По случаю очередного триумфа серба самое время вспомнить его главные шедевры на мэйджорах.

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В статье: Новак Джокович теннис
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