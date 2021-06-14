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Новак Джокович: 19 лучших розыгрышей на турнирах Большого шлема. ВИДЕО
19 доказательств исключительности серба
Первая ракетка мира Новак Джокович накануне в пяти сетах в финале Ролан Гаррос обыграл Стефаноса Циципаса и стал 19-кратным победителем турниров Большого шлема.
По случаю очередного триумфа серба самое время вспомнить его главные шедевры на мэйджорах.
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