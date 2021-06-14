Рейтинг АТР: Циципас дебютировал в топ-4, Марченко поднялся на 6 позиций

После Ролан Гаррос главным событием стал дебют Стефаноса Циципаса в статусе четвертой ракетки мира. Грек в Париже довел до финала и остановился в шаге от победы над Новаком Джоковичем.

Серб почти на 2000 очков опережает Даниила Медведева, который после успешного выступления на Открытом чемпионате Франции увеличил отрыв от Рафаэля Надаля.

Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на 155-е место, а Сергей Стаховский регрессировал на 8 позиций.

Рейтинг АТР от 14 июня 2021 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12113 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10143

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8630

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7425

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7350

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 5910

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 5065

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4103

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 3170

…

155 (161). Илья Марченко (Украина) – 457

218 (210). Сергей Стаховский (Украина) – 315