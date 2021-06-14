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Роджер Федерер вышел во второй круг соревнований в Галле

Теннис
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Швейцарцу потребовалось более часа

Роджер Федерер вышел во второй круг соревнований в Галле

Getty Images

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер успешно стартовал на турнире категории АТР-500 в Галле (Германия). В матче первого круга пятый сеяный Федерер нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко.

Роджер Федерер - Илья Ивашко 7:6 (7:4), 7:5

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Федерер 4 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. Ивашко подал 8 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и не использовал 2 возможности взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Федерер сыграет с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и поляком Хубертом Хуркачем.

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В статье: Роджер Федерер
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