Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Давид Гоффен неудачно упал во время матча на турнире в Галле и снялся с матча
Теннисист не смог продолжить матч
13-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен снялся с матча на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) после неприятного падения.
В первом круге соревнований Гоффен встречался с французом Корентеном Муте, бельгиец уверенно взял первый сет со счётом 6:1. Однако в первом гейме второй партии поскользнулся на траве и упал, схватившись за ногу.
После помощи врача Гоффен решил продолжить поединок, однако отдал Муте второй сет со счётом 5:7, после чего снялся с матча.
Муте автоматически вышел во второй круг, где сыграет с победителем матча Юрий Родионов (Австрия) — Филипп Кольшрайбер (Германия).
Популярное сейчас
- В УЕФА осудили свист российских болельщиков во время акции BLM в исполнении бельгийской сборной
- (Анти) Герой футбольного дня. Марлос
- Кристиан Эриксен: Я не сдамся – хочу понять, что со мной произошло
- Король грунта пал. Джокович в безумном матче выбивает Надаля из Ролан Гаррос
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей