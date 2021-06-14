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Давид Гоффен неудачно упал во время матча на турнире в Галле и снялся с матча

Теннис
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Теннисист не смог продолжить матч

Давид Гоффен неудачно упал во время матча на турнире в Галле и снялся с матча

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13-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен снялся с матча на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) после неприятного падения.

В первом круге соревнований Гоффен встречался с французом Корентеном Муте, бельгиец уверенно взял первый сет со счётом 6:1. Однако в первом гейме второй партии поскользнулся на траве и упал, схватившись за ногу.

После помощи врача Гоффен решил продолжить поединок, однако отдал Муте второй сет со счётом 5:7, после чего снялся с матча.

Муте автоматически вышел во второй круг, где сыграет с победителем матча Юрий Родионов (Австрия) — Филипп Кольшрайбер (Германия).

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В статье: Давид Гоффен
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