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Джокович обошёл Федерера по числу подписчиков в Инстаграме после победы в финале РГ

Теннис
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Серб сумел завлечь фанатов

Джокович обошёл Федерера по числу подписчиков в Инстаграме после победы в финале РГ

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вчера, 13 июня после победы в финале "Ролан Гаррос" превзошёл по количеству подписчиков в "Инстаграме" швейцарца Роджера Федерера.

На данный момент на Джоковича подписано 8,4 млн пользователей, а на Федерера – 8,3 млн. Отметим, что самым популярным теннисистом "Большой тройки" в "Инстаграме" является испанец Рафаэль Надаль, на него подписано 11,2 млн.

В поединке за титул 34-летний Джокович одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Для серба это второй в карьере титул чемпиона "Ролан Гаррос".

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер
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