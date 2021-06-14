Джокович обошёл Федерера по числу подписчиков в Инстаграме после победы в финале РГ

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вчера, 13 июня после победы в финале "Ролан Гаррос" превзошёл по количеству подписчиков в "Инстаграме" швейцарца Роджера Федерера.

На данный момент на Джоковича подписано 8,4 млн пользователей, а на Федерера – 8,3 млн. Отметим, что самым популярным теннисистом "Большой тройки" в "Инстаграме" является испанец Рафаэль Надаль, на него подписано 11,2 млн.

В поединке за титул 34-летний Джокович одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Для серба это второй в карьере титул чемпиона "Ролан Гаррос".