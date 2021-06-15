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Марченко проиграл на старте турнира в Лондоне

Теннис
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С травой не сложилось

Марченко проиграл на старте турнира в Лондоне

Новина українською

Первая ракетка Украины Илья Марченко в первом раунде крупного турнира АТР 500 в Лондоне в двух сетах уступил именитому испанцу Фелисиано Лопесу (1:6, 6:7).

Марченко проиграл два гейма на своей подаче, а на приеме упустил два брейк-поинта и выиграл только 3 очка из 35 на первом мяче Лопеса.

За попадание в основную сетку в Лондоне Илья Марченко заработал 20 рейтинговых очков и почти 15 тысяч евро призовых.

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В статье: Илья Марченко Фелисиано Лопес
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