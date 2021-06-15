Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марченко проиграл на старте турнира в Лондоне
С травой не сложилось
Первая ракетка Украины Илья Марченко в первом раунде крупного турнира АТР 500 в Лондоне в двух сетах уступил именитому испанцу Фелисиано Лопесу (1:6, 6:7).
Марченко проиграл два гейма на своей подаче, а на приеме упустил два брейк-поинта и выиграл только 3 очка из 35 на первом мяче Лопеса.
Questing for Queen's ????— Tennis TV (@TennisTV) June 14, 2021
2017 and 2019 @QueensTennis champion @feliciano_lopez defeats Ilya Marchenko 6-1, 7-6 to reach round two. #cinchChampionships pic.twitter.com/jX90vY1Thw
За попадание в основную сетку в Лондоне Илья Марченко заработал 20 рейтинговых очков и почти 15 тысяч евро призовых.
Популярное сейчас
- Шахтер предложил за Марлона 10 млн евро, Сассуоло хочет 15
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 15 июня
- Ярмоленко: Будем сильнее в следующем матче. Кто с нами?
- Джокович сокрушил Надаля в полуфинале Ролан Гаррос. Как это было
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей