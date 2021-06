Марченко проиграл на старте турнира в Лондоне

Первая ракетка Украины Илья Марченко в первом раунде крупного турнира АТР 500 в Лондоне в двух сетах уступил именитому испанцу Фелисиано Лопесу (1:6, 6:7).

Марченко проиграл два гейма на своей подаче, а на приеме упустил два брейк-поинта и выиграл только 3 очка из 35 на первом мяче Лопеса.

Questing for Queen's ????



2017 and 2019 @QueensTennis champion @feliciano_lopez defeats Ilya Marchenko 6-1, 7-6 to reach round two. #cinchChampionships pic.twitter.com/jX90vY1Thw