Удары Швёнтек и Серены – в топ-10 моментов Ролан Гаррос. ВИДЕО

YouTube-канал телеканала Евроспорт представил десятку лучших розыгрышей Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде.

В этом списке нашлось место для матч-бола Иги Швёнтек в матче с Мартой Костюк, а также для ударов Серены Уильямс, Арины Соболенко и других теннисисток.