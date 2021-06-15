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Удары Швёнтек и Серены – в топ-10 моментов Ролан Гаррос. ВИДЕО

Теннис
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Лучшее от женщин в Париже

Удары Швёнтек и Серены – в топ-10 моментов Ролан Гаррос. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

YouTube-канал телеканала Евроспорт представил десятку лучших розыгрышей Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде.

В этом списке нашлось место для матч-бола Иги Швёнтек в матче с Мартой Костюк, а также для ударов Серены Уильямс, Арины Соболенко и других теннисисток.

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В статье: Серена Уильямс Ролан Гаррос Ига Швёнтек
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