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Удары Швёнтек и Серены – в топ-10 моментов Ролан Гаррос. ВИДЕО
Лучшее от женщин в Париже
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
YouTube-канал телеканала Евроспорт представил десятку лучших розыгрышей Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде.
В этом списке нашлось место для матч-бола Иги Швёнтек в матче с Мартой Костюк, а также для ударов Серены Уильямс, Арины Соболенко и других теннисисток.
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