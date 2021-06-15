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Джокович заявился на турнир на Мальорке

Теннис
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Последняя репетиция перед Уимблдоном

Джокович заявился на турнир на Мальорке

globoesportecom

Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович на следующей неделе выступит в парной сетке травяного турнира АТР 250 на Мальорке. Имя его напарника еще неизвестно.

Джокович отказался играть в одиночном разряде, поскольку трава на Мальорке существенно отличается от того покрытия, с которым теннисисты будут иметь дело на Уимблдоне.

На прошлой неделе Джокович во второй раз в карьере выиграл Ролан Гаррос и стал 19-кратным победителем турниров Большого шлема.

На Уимблдон Новак Джокович приедет в статусе действующего чемпиона. В 2019 году серб в финале в пяти сетах обыграл Роджера Федерера.

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В статье: Новак Джокович теннис
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