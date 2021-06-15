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Джокович заявился на турнир на Мальорке
Последняя репетиция перед Уимблдоном
globoesportecom
Первая ракетка мира Новак Джокович на следующей неделе выступит в парной сетке травяного турнира АТР 250 на Мальорке. Имя его напарника еще неизвестно.
Джокович отказался играть в одиночном разряде, поскольку трава на Мальорке существенно отличается от того покрытия, с которым теннисисты будут иметь дело на Уимблдоне.
???? ???? ????— Mallorca Championships (@MallorcaChamps) June 15, 2021
Welcome to Mallorca, Nole! ????????
19-times Grand Slam tournament winner ???????? @DjokerNole will play the Mallorca Championships (doubles).#ATPMallorca | @atptour | @ATPTour_ES pic.twitter.com/flSGKxMtIb
На прошлой неделе Джокович во второй раз в карьере выиграл Ролан Гаррос и стал 19-кратным победителем турниров Большого шлема.
На Уимблдон Новак Джокович приедет в статусе действующего чемпиона. В 2019 году серб в финале в пяти сетах обыграл Роджера Федерера.
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