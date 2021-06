Джокович заявился на турнир на Мальорке

Первая ракетка мира Новак Джокович на следующей неделе выступит в парной сетке травяного турнира АТР 250 на Мальорке. Имя его напарника еще неизвестно.

Джокович отказался играть в одиночном разряде, поскольку трава на Мальорке существенно отличается от того покрытия, с которым теннисисты будут иметь дело на Уимблдоне.

