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Медведев проиграл на старте травяного турнира в Халле

Теннис
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Лидер посева выбывает

Медведев проиграл на старте травяного турнира в Халле

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев в первом раунде турнира АТР 500 в Галле уступил №45 мирового рейтинга Яну-Леннарду Штруффу (6:7, 3:6). Матч продолжался 1 час и 34 минуты.

Первый сет Медведев отдал со счета 5:2, а во второй партии проиграл два гейма на своей подаче при одном брейке.

Для Даниила Медведева матч со Штруффом в Халле был первым на траве с 5 июля 2019 года, когда россиянин в третьем раунде Уимблдона в пяти сетах уступил Давиду Гоффену.

Ян-Леннард Штруфф во втором круге в Галле встретится с Маркосом Хироном из США.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марченко проиграл на старте турнира в Лондоне.

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В статье: Ян-Леннард Штруфф Даниил Медведев
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