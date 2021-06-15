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Медведев проиграл на старте травяного турнира в Халле
Лидер посева выбывает
Вторая ракетка мира Даниил Медведев в первом раунде турнира АТР 500 в Галле уступил №45 мирового рейтинга Яну-Леннарду Штруффу (6:7, 3:6). Матч продолжался 1 час и 34 минуты.
Первый сет Медведев отдал со счета 5:2, а во второй партии проиграл два гейма на своей подаче при одном брейке.
Для Даниила Медведева матч со Штруффом в Халле был первым на траве с 5 июля 2019 года, когда россиянин в третьем раунде Уимблдона в пяти сетах уступил Давиду Гоффену.
Ян-Леннард Штруфф во втором круге в Галле встретится с Маркосом Хироном из США.
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