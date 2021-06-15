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Виктория Азаренко в двухсетовом матче обыграла Андреа Петкович и вышла во второй круг турнира в Берлине

Теннис
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Белорусская теннисистка продемонстрировала уверенную игру

Виктория Азаренко в двухсетовом матче обыграла Андреа Петкович и вышла во второй круг турнира в Берлине

Новина українською

16-я ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко с победы стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия).

В первом круге Азаренко в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович.

WTA-500. Берлин. 15 июня

Виктория Азаренко - Андреа Петкович 6:4, 7:6 (7:2)

Встреча продлилась 1 час 48 минут. Азаренко 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Петкович – 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем раунде Азаренко сразится с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия) – Мисаки Дои (Япония).

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В статье: Виктория Азаренко
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