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Йоханна Конта объявила о помолвке
Теннисистка написала об этом в своем твиттере
Британская теннисистка Йоханна Конта в своём "твиттере" сообщила, что стала невестой.
"Несколько недель назад я проснулась 30-летней и помолвленной. С того момента я до сих пор улыбаюсь!" — гласит подпись Конты в "Твиттере".
A few weeks ago I woke up 30 and engaged and it’s been all smiles since! ???????????? pic.twitter.com/Nret2DnDhQ— Johanna Konta (@JohannaKonta) June 15, 2021
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