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Йоханна Конта объявила о помолвке

Теннис
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Теннисистка написала об этом в своем твиттере

Йоханна Конта объявила о помолвке

Новина українською

Британская теннисистка Йоханна Конта в своём "твиттере" сообщила, что стала невестой.

"Несколько недель назад я проснулась 30-летней и помолвленной. С того момента я до сих пор улыбаюсь!" — гласит подпись Конты в "Твиттере".

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В статье: Йоханна Конта
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