Йоханна Конта объявила о помолвке

Британская теннисистка Йоханна Конта в своём "твиттере" сообщила, что стала невестой.

"Несколько недель назад я проснулась 30-летней и помолвленной. С того момента я до сих пор улыбаюсь!" — гласит подпись Конты в "Твиттере".

A few weeks ago I woke up 30 and engaged and it’s been all smiles since! ???????????? pic.twitter.com/Nret2DnDhQ