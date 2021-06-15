Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей впервые за три месяца одержал победу
Теннисист уверенно обыграл француза Бенуа Пэра
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей одержал уверенную победу на старте травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).
В первом круге Маррей в двух сетах обыграл представителя Франции Бенуа Пэра.
ATP-500. Лондон
Энди Маррей - Бенуа Пэр 6:3, 6:2.
Встреча продлилась 1 час 5 минут.
Маррей 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Пэра — 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем раунде Маррей сразится с первым сеяным турнира итальянцем Маттео Берреттини.
Популярное сейчас
- СМИ: Заря подписала хавбека Динамо
- Денисов: Спросил у Шевченко, знал ли он про Дюмфриса. Он ответил: У них там целая торба таких Дюмфрисов
- Жеребьевкой стартует новый клубный турнир УЕФА. Вскоре своего соперника получит Ворскла
- Крейчикова побеждает россиянку в финале Ролан Гаррос и выигрывает первый Большой шлем
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО