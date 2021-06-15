Маррей впервые за три месяца одержал победу

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей одержал уверенную победу на старте травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В первом круге Маррей в двух сетах обыграл представителя Франции Бенуа Пэра.

ATP-500. Лондон

Энди Маррей - Бенуа Пэр 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 5 минут.

Маррей 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Пэра — 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Маррей сразится с первым сеяным турнира итальянцем Маттео Берреттини.