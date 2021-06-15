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Маррей впервые за три месяца одержал победу

Теннис
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Теннисист уверенно обыграл француза Бенуа Пэра

Маррей впервые за три месяца одержал победу

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей одержал уверенную победу на старте травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В первом круге Маррей в двух сетах обыграл представителя Франции Бенуа Пэра.

ATP-500. Лондон

Энди Маррей - Бенуа Пэр 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 5 минут.

Маррей 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Пэра — 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Маррей сразится с первым сеяным турнира итальянцем Маттео Берреттини.

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В статье: Энди Маррей
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