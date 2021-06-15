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Маррей заплакал после победы на турнире в Галле

Теннис
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Теннисист не сдержал эмоций

Маррей заплакал после победы на турнире в Галле

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Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей не сдержал слёз после победы в первом круге на турнире ATP-500 в Галле (Германия). Маррей обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 6:3, 6:2. Для британца эта победа стала первой на травяном покрытии с июня 2018 года в одиночном разряде.

"Я люблю это. Люблю играть в теннис. Очевидно, что конкуренция – основная причина, по которой мы выполняем много тяжёлой работы. В последние несколько лет выигрывать мне удавалось не так часто, как хотелось бы. Так что здорово, что я здесь и ещё могу бороться.

Моё тело постарело, но сегодня я неплохо справился с движением на корте и всем остальным. Это мой первый матч на траве за три года, при этом я сыграл только два или три сета в преддверии данного поединка. Я не знал точно, как буду играть и что буду чувствовать, но для первого матча, думаю, это было неплохо", — приводит слова Маррея сайт ATP.

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В статье: Энди Маррей
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