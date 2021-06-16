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Свитолина проиграла россиянке на старте турнира в Берлине
Не такого результата мы ждали
Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге травяного турнира АТР 500 уступила №34 рейтинга WTA Екатерине Александровой (4:6, 5:7).
Первый сет Свитолина отдала после проигранной подачи в седьмом гейме. На приеме украинка не заработала ни одного брейк-поинта.
Во второй партии Элина вела 5:2, затем в 10-м гейме на своей подаче упустила семь сет-бола и провалила концовку матча.
Свитолина в первом матче на траве с 2019 года подала 7 эйсов, выиграла 71% очков с первого мяча, отдала 3 гейма на своей подаче и реализовала только 1 из 7 брейк-поинтов.
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