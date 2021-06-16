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Маррей и Винус Уильямс получили wild card на Уимблдон

Теннис
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По-другому и быть не могло

Маррей и Винус Уильямс получили wild card на Уимблдон

Новина українською

Двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей и пятикратная победительница турнира Винус Уильямс получили wild сard в основную сетку, сообщает официальный сайт травяного Шлема.

Маррей в последний раз играл на Уимблдоне в 2017 году, когда в четвертьфинале уступил Сэму Куэрри.

Уильямс-старшая в 2019-м в первом круге уступила Кори Гауфф.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 28 июня. Статус действующих чемпионов турнира будут защищать Симона Халеп и Новак Джокович.

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В статье: Винус Уильямс Энди Маррей Уимблдон
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