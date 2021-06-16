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Маррей и Винус Уильямс получили wild card на Уимблдон
По-другому и быть не могло
Двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей и пятикратная победительница турнира Винус Уильямс получили wild сard в основную сетку, сообщает официальный сайт травяного Шлема.
Маррей в последний раз играл на Уимблдоне в 2017 году, когда в четвертьфинале уступил Сэму Куэрри.
Уильямс-старшая в 2019-м в первом круге уступила Кори Гауфф.
Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 28 июня. Статус действующих чемпионов турнира будут защищать Симона Халеп и Новак Джокович.
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