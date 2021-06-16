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Провал Свитолиной на турнире в Берлине. ВИДЕО

Теннис
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Обзор неудачного матча украинки

Провал Свитолиной на турнире в Берлине. ВИДЕО

фото - WTA

Новина українською

Элина Свитолина во втором круге травяного турнира WTA 500 в Берлине в двух сетах проиграла 34-й ракетке мира из России Екатерине Александровой (4:6, 5:7).

Показательно, что в концовке второй партии Свитолина при счете 5:3 в гейме на своей подаче не реализовала семь сет-болов.

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В статье: Элина Свитолина Екатерина Александрова
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