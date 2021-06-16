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Провал Свитолиной на турнире в Берлине. ВИДЕО
Обзор неудачного матча украинки
фото - WTA
Элина Свитолина во втором круге травяного турнира WTA 500 в Берлине в двух сетах проиграла 34-й ракетке мира из России Екатерине Александровой (4:6, 5:7).
Показательно, что в концовке второй партии Свитолина при счете 5:3 в гейме на своей подаче не реализовала семь сет-болов.
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